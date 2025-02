A Luino un viaggio emozionante in un mondo dove regna la magia, insieme allo scrittore Simon Larocca

La biblioteca di Luino si trasforma sabato 1° marzo in Hyma, un mondo in cui la Magia fa parte dell’ordine naturale delle cose, grazie alla rassegna letteraria “Intrecci – Un libro nel cuore”, che ospita (ore 16.30) lo scrittore Simon Larocca e il suo romanzo fantasy “La profezia delle Cinque Gocce” (Pav Edizioni).

Il nuovo appuntamento inserito nella rassegna “itinerante” promossa dall’Associazione Amici del Liceo Sereni di Luino e dalla libreria Mondadori – Cerutti& Pozzi di Luino con la collaborazione dei Comuni di Luino, Maccagno e Germignaga e del Lions Club Luino punta su un libro nato per un pubblico di giovani lettori, ma capace, con i suoi contenuti, di interessare anche gli adulti, lanciando una antica profezia che preannuncia una catastrofe alla quale solo “Cinque Gocce di Speranza” potranno porre rimedio.

Un viaggio emozionante, che deve fronteggiare un morbo sconosciuto che sconvolge e terrorizza il continente Galdian, e che nemmeno i poteri dell’amata Regina dei Fiori riescono a fronteggiare, offrendo alla nemica giurata di Hyma, la Strega, la grande occasione per diventare nuova sovrana.

Ma sulla Terra, sebbene ancora ignari dell’esistenza di mondi paralleli con profezie funeste, vivono, in un luogo dove sembra non accadere mai nulla di entusiasmante, Nicole, David, Julius, Corinne e Adam. Nelle cui vite, un giorno, irrompe la magia.

E un viaggio, quello in cui accompagna questa storia, che fa ridere, commuovere, lottare, soffrire e gioire, parlando di famiglia e di amici, vera magia della vita.

Il libro “La profezia delle Cinque Gocce” si è classificato secondo alla XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli.

Simon Larocca, amante di Poe, Lovecraft, King e Gaiman, ha anche ottenuto nel 2020 la vittoria al concorso letterario “Parole in bottiglia” all’interno della manifestazione astigiana “Passepartout” nella sezione racconti con “Stagioni proibite”, pubblicato poi sull’etichetta di una bottiglia unica al mondo creata appositamente da Bosca, e quella al concorso letterario indetto su facebook dai creatori di Master of Tales, gioco di carte che sprona i giocatori a creare storie e avventure con il solo ausilio della fantasia, con quattro racconti brevi. Questa vittoria, nello specifico, gli ha dato la possibilità d fregiarsi del titolo di “Master of Tales”, di cui va particolarmente fiero.

L’ingresso alla presentazione del 1° marzo a Luino è libero e gratuito; seguirà firmacopie.