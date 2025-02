A Malpensafiere la terza edizione di PneumoBusto su presente e futuro della specialità

Riconfermato anche per il 2025 l’appuntamento annuale della Pneumologia di ASST Valle Olona: il 28 marzo si terrà la terza edizione di PneumoBusto, il corso di aggiornamento con responsabile scientifico il dr. Antonio Iuliano, specialista in malattie dell’apparato respiratorio e direttore dell’Unità operativa complessa di pneumologia dell’Ospedale di Busto Arsizio.

Il convegno è una importante occasione di aggiornamento e discussione per medici specialisti non solo pneumologi, ma anche Medici di Medicina Generale e fisioterapisti.

I relatori che interverranno sono gli opinion leader nella relazione che presenteranno, in accordo con il sottotitolo del convegno, presente e futuro in pneumologia, illustrando non solo le procedure e le soluzioni terapeutiche più aggiornate, ma aprendo uno scenario sulle prospettive che la pneumologia potrà offrire nei prossimi anni.

La pneumologia di Busto Arsizio, che è già impegnata ad affrontare molte delle patologie che verranno trattate (p.e. fibrosi polmonare, deficit alfa1 antitripsina, neoplasia polmonare, ipertensione polmonare, asma grave, BPCO, ecc.), è una Unità Operativa in continuo e progressivo sviluppo non solo per la gestione delle malattie rare, la collaborazione alla produzione di percorsi assistenziali di patologie molto diffuse come asma e BPCO, l’apertura di alcune attività sul territorio in accordo con i Medici di Medicina Generale, l’implementazione. dell’attività interventistica – avendo già acquisito nuovi medici e strumentazione all’avanguardia, ma anche per l’attivazione, entro quest’anno, di una semi-intensiva respiratoria per ampliare la propria offerta per i pazienti con insufficienza respiratoria.

«Le malattie respiratorie sono molto diffuse tra la popolazione e, in considerazione delle condizioni ambientali e dell’aumento dell’età media, continueranno ad incidere in modo importante nel panorama medico. È inoltre evidente che molte patologie respiratorie considerate rare vengono attualmente più frequentemente diagnosticate – sottolinea il dr. Antonio Iuliano – Anche la pneumologia, come il resto della medicina, si è molto modificata negli ultimi decenni; attualmente esistono nuove e sofisticate tecniche diagnostiche e nuove terapie sono disponibili, ma anche le prospettive per il futuro si presentano ricche di novità. Con questo evento si vuole illustrare quale sia la situazione attuale nelle più importanti patologie respiratorie ma ancora di più quali siano gli scenari futuri e le prospettive diagnostico-terapeutiche che si presenteranno nell’immediato futuro con l’auspicio che la discussione con i relatori possa essere di stimolo a migliorare le competenze dei partecipanti».

PneumoBusto, corso formativo patrocinato da ASST Valle Olona, si terrà il 28 marzo, a Malpensa Fiere, dalle ore 8.30 alle ore 18.15.