A Materia con VareseCorsi un laboratorio immersivo nel giornalismo

Come nasce una notizia? Come si costruisce un articolo? A partire da martedì 4 marzo, dalle 18:30 alle 19:30, prende il via a Materia il laboratorio “Il giornalino – Giornalismo per principianti e appassionati”, un corso promosso in collaborazione con VareseCorsi e pensato per chi desidera conoscere più da vicino il lavoro del giornalista.

Attraverso un percorso strutturato in cinque incontri, i partecipanti potranno approfondire le tecniche di ricerca, la verifica delle fonti e la scrittura di un articolo. Con un focus sul giornalismo locale, il laboratorio offrirà anche un’esperienza pratica di redazione, per comprendere le dinamiche di una testata e la costruzione di una notizia.

A condurre il corso sarà Maria Carla Cebrelli, giornalista professionista di VareseNews, che guiderà i partecipanti alla scoperta di questo affascinante mestiere.

Le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.