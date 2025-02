A Materia un nuovo laboratorio per dare voce a ciò che le donne non dicono nelle relazioni di coppia

Un nuovo appuntamento di ascolto e condivisione si terrà venerdì 21 febbraio alle 17:30 a Materia, Spazio Libero VareseNews (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno). Il laboratorio tematico, parte del ciclo “Al Borde”, si concentrerà su un tema delicato e spesso inesplorato: ciò che le donne non dicono all’interno (o a causa) delle relazioni di coppia.

L’incontro offrirà un’occasione per esplorare le dinamiche relazionali attraverso il confronto e l’ascolto attivo, in un ambiente sicuro e accogliente. L’obiettivo è portare alla luce quei silenzi e quelle parole non dette che si annidano nei legami affettivi, creando spazi di riflessione collettiva e individuale.

L’ingresso è libero, previa iscrizione CLICCANDO QUI