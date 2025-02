A Materia una lezione per scoprire il vero olio extravergine d’oliva

L’olio del frantoio è sempre extravergine? Come riconoscere un prodotto di qualità e distinguere le frodi alimentari? A queste domande risponderà l’incontro in programma martedì 11 marzo alle ore 18.00 a Materia, spazio libero di VareseNews di via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno, in collaborazione con Slow Food Provincia di Varese..

La lezione interattiva sarà condotta da Marco Antonucci, formatore del programma “Master of Food” di Slow Food, e offrirà ai partecipanti una panoramica completa sull’olio d’oliva e le sue caratteristiche organolettiche. Dalla produzione alla conservazione, dai pregi ai difetti, fino alle etichette e alle strategie di marketing spesso ingannevoli, verranno affrontati i principali aspetti per diventare consumatori più consapevoli.

Uno dei momenti centrali sarà l’assaggio guidato, con una valutazione collettiva di 7-8 oli: alcuni pregiati, altri difettati, per imparare a riconoscere attraverso i sensi la qualità di un extravergine autentico.

Ad arricchire l’evento, ci sarà anche la testimonianza di Enrico Marocchi, produttore dell’Olio di Sant’Imerio di Cartabbia (Varese), che condividerà la sua esperienza sul territorio e le sfide della produzione locale.

L’incontro è rivolto a consumatori, clienti di aziende agricole e venditori al dettaglio ed è aperto a un massimo di 30 partecipanti.

Per iscriverti CLICCA QUI