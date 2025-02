A Milano arrivano le Kiss of life, il gruppo K-pop rivelazione del momento

La scena live italiana si prepara a vivere un evento straordinario: le KISS OF LIFE, il gruppo K-pop rivelazione del momento, terranno il loro primo concerto in Italia il prossimo 20 febbraio 2025 presso l’Alcatraz di Milano.

Dopo aver conquistato il mondo con il loro debutto straordinario e una scalata fulminea nelle classifiche globali, le KISS OF LIFE sono pronte a portare la loro energia travolgente e l’intensità e il coinvolgimento delle loro performance musicali sul palco italiano.

Definite “monster rookie” per il loro impressionante impatto nel panorama musicale, il gruppo ha già raggiunto traguardi incredibili, tra cui oltre 30 milioni di stream cumulativi e posizionamenti ai vertici delle classifiche internazionali su piattaforme come iTunes e Spotify.

Con brani come “Sugarcoat” e la hit principale “Shhh”, tratte dal loro album di debutto, le KISS OF LIFE hanno saputo esprimere tutta la loro individualità artistica, incantando milioni di fan in tutto il mondo. Il loro recente mini-album, “Born to be XX”, ha consolidato ulteriormente il loro successo, scalando le classifiche in paesi come Thailandia, Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti.

La tappa milanese sarà un’occasione unica per i fan italiani di vivere dal vivo l’energia esplosiva e le performance di un gruppo che si sta affermando come uno dei nomi più promettenti del K-pop mondiale.