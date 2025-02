A Morazzone la piantumazione di una mimosa per la Giornata Internazionale della Donna

L’iniziativa, intitolata “Un gesto per le Donne, un albero per il futuro”, vuole rappresentare non solo un omaggio alle donne, ma anche un segno di speranza e continuità per le nuove generazioni

Il Comune di Morazzone si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un gesto simbolico e significativo: la piantumazione di una mimosa, fiore divenuto simbolo della femminilità e della lotta per i diritti delle donne.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento, che si terrà sabato 8 marzo alle ore 10:30 presso il Parco di via Leonardo da Vinci.

L’iniziativa, intitolata “Un gesto per le Donne, un albero per il futuro”, vuole rappresentare non solo un omaggio alle donne, ma anche un segno di speranza e continuità per le nuove generazioni. La mimosa, pianta resistente e luminosa, simboleggia la forza, la resilienza e la capacità di rifiorire, proprio come le donne che ogni giorno affrontano sfide e difficoltà.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e riflessione, per rendere omaggio al ruolo fondamentale delle donne nella società e per lasciare un segno tangibile che durerà nel tempo.