A Saronno arriva “Life Support”, la mostra fotografica che racconta i salvataggi in mare di Emergency

Dal 15 al 23 febbraio alla Sala Nevera di Saronno sarà possibile visitare la mostra fotografica “Life Support. La nave di Emergency“, organizzata da Emergency Saronno. Un’occasione unica e coinvolgente per conoscere da vicino il lavoro della nave Sar (Search And Rescue) di Emergency, l’impegno dello staff e le storie dei naufraghi soccorsi. Attraverso una selezione di immagini suggestive, scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni della nave Life Support, i visitatori potranno immergersi in una realtà spesso lontana dai riflettori, ma che rappresenta una delle emergenze umanitarie più drammatiche del nostro tempo.

Durante la mostra – organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno – sarà possibile “salire a bordo” della Life Support grazie alla realtà virtuale. Un’opportunità straordinaria per vivere in prima persona ciò che accade durante le missioni di salvataggio e comprendere l’importanza di un’azione umanitaria concreta.

L’inaugurazione della mostra è in programma sabato 15 febbraio alle 16.30 con una presentazione del progetto e un rinfresco.

La mostra sarà aperta: sabato 15 e domenica 16 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19; venerdì 21 febbraio dalle 15.30 alle 19 e sabato 22 e domenica 23 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

Per scuole e associazioni interessate a visitare la mostra nei giorni di chiusura, è possibile prenotare inviando una richiesta a saronno@volontari.emergency.it (foto di Davide Preti)

QUI la locandina della mostra