A Saronno riparte il progetto “Prevenzione e Serenità” di Enrico Cantù Assicurazioni

È stato presentato questa mattina a Saronno, il progetto “Prevenzione & Serenità 2025”, un’iniziativa per la prevenzione del tumore al seno di Enrico Cantù Assicurazioni in collaborazione con la Clinica Mobile Senologia al Centro del Gruppo Gnodi e con Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Martedì 18 febbraio, in occasione dell’ottavo anniversario di Enrico Cantù Assicurazioni, si terrà la prima tappa dell’iniziativa, rivolta alle donne che risiedono o lavorano a Saronno, che grazie a questa iniziativa avranno la possibilità di sottoporsi a visite senologiche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Le prenotazioni sono aperte da oggi, lunedì 10 febbraio, fino al 14 febbraio, telefonando al numero 02 96700 365 dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17.

«Prevenzione e diagnosi precoce possono fare la differenza – ha spiegato Enrico Cantù durante la presentazione dell’iniziativa – Per noi la prevenzione è un valore fondamentale, fa parte della nostra visione, e siamo molto orgogliosi di questo progetto che offre un’opportunità concreta alle donne per una prevenzione efficace e di qualità di questo tipo di tumore».

Il valore della diagnosi precoce in tutti i tipi di tumore e in quello al senso in particolare, è stata sottolineata anche dal dottor Pierfranco Anselmi che dopo 22 anni di attività all’ospedale di Legnano ora si occupa di questo progetto: «Bisogna lavorare sulla cultura della prevenzione per tutti i tipi di tumore e per quello alla mammella in modo particolare, perché se la diagnosi è precoce oggi la percentuale di sopravvivenza arriva fino al 95%».

Le visite, della durata di circa 30 minuti, saranno effettuate presso la Clinica Mobile del Gruppo Gnodi, dotata di apparecchiature di ultima generazione. I controlli saranno condotti da medici altamente qualificati e i referti verranno consegnati immediatamente, senza tempi di attesa, offrendo così alle pazienti maggiore serenità.

L’iniziativa – che si svolgerà in via Volonterio 27, a Saronno davanti alla Boutique Assicurativa di Enrico Cantù Assicurazioni – è rivolta a donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni o over 75 (ovvero le categorie escluse dagli screening mammografici dell’Ats).che siano residenti o lavorino a Saronno. Durante l’intera giornata sarà attivo, all’interno della Boutique Assicurativa, un Infopoint dedicato alla prevenzione oncologica, aperto a tutti. Le visite non sono rivolte a donne con una storia pregressa di tumore al seno seguite da strutture specializzate; donne in gravidanza o in fase di allattamento; donne che hanno partorito o allattato nell’ultimo anno e donne che hanno già effettuato una visita senologica negli ultimi 12 mesi.

L’iniziativa del 18 febbraio rappresenta solo la prima tappa del progetto. Nel corso dell’anno, Enrico Cantù Assicurazioni continuerà a sostenere la prevenzione oncologica con altri due momenti importanti. Nel mese di giugno offrirà supporto alla tappa di “Senologia al Centro” promossa dal Comune di Saronno, con attività per un intero fine settimana. Infine giovedì 16 ottobre si terrà la seconda tappa “Prevenzione & Serenità”, riservata alle clienti di Enrico Cantù Assicurazioni dei comuni di competenza.

«Crediamo in questa iniziativa perché la prevenzione non è solo un’opportunità, ma un diritto – ha aggiunto Enrico Cantù – Intervenire tempestivamente può significare salvare una vita. Quando pensiamo a questo progetto, pensiamo a chi, grazie a una visita effettuata in tempo, ha avuto la possibilità di curarsi prima che fosse troppo tardi. Crediamo nel benessere delle persone e nel valore che possiamo restituire al territorio. Siamo parte di questa comunità ed è nostro dovere prendercene cura».

All’incontro di presentazione hanno partecipato anche Sara Negri, in rappresentanza del progetto “Senologia al centro” e la dottoressa Valeria Cozzi della Lilt.