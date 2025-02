A Sumirago completato il rifacimento del tetto delle scuole, ora anche con pannelli solari

Completato, a Sumirago, il rinnovo della copertura delle scuole primarie, che comprende anche pannelli solari per rendere l’edificio parzialmente autosufficiente.

«Un intervento fatto in due step» ricorda Yvonne Beccegato, sindaca di Sumirago. «Abbiamo iniziato nel 2024 e finito in questo 2025, con impegno economico consistente. Ma l’abbiamo fatto volentieri perché non potevamo lasciare un plesso scolastico con le infiltrazioni d’acqua».

Queso era il principale problema da affrontare e che ha richiesto il rifacimento della copertura. L’uso di pannelli coibentanti migliorerà l’efficienza energetica dell’edificio, mentre l’installazione di pannelli solari consentirà la produzione di energia elettrica.