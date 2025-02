A Tradate tributo a “Wish You Were Here” dei Pink Floyd con The Dark Side 50

Sabato 15 febbraio alle 21 il Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone ospita un evento per gli amanti della musica rock e, in particolare, dei Pink Floyd. Sul palco andrà in scena “The Dark Side 50” con lo spettacolo “Wish You Were Here”, un omaggio al leggendario album pubblicato nel 1975, dedicato alla memoria di Syd Barrett, il geniale e tormentato fondatore della band.

Lo spettacolo è frutto del lavoro del gruppo “The Dark Side 50”, nato proprio a Tradate in occasione del cinquantesimo anniversario di The Dark Side of the Moon, altro capolavoro dei Pink Floyd. Dopo il successo ottenuto con il tributo all’iconico disco del 1973, la band torna sul palco per raccontare e far rivivere le atmosfere oniriche e suggestive di Wish You Were Here, un album che ha segnato profondamente la storia del rock. Regia di Marco Rampoldi.

L’evento sarà un’esperienza multisensoriale, che unirà la musica alla narrazione della storia travagliata di Syd Barrett, genio creativo del primo periodo della band, la cui rapida discesa nella follia ha ispirato molte delle tracce del disco, tra cui la celebre Shine On You Crazy Diamond.

Informazioni e prenotazioni: 0331 722735 o via mail scrivendo a cinemateatronuovo@cregproduction.it

Biglietti online su www.liveticket.it/cinemateatronuovo