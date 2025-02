A Varese la presentazione del libro di Renata Asquer “Il visconte che amava i gelsi”

Mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 21 al Circolo Culturale “La Piccola Fenice”, Renata Asquer in compagnia di Silvio Raffo parlerà del suo libro “Il visconte che amava i gelsi” (Arkadia editore, 2024).

Sinossi: Protagonista di una stagione di rivolgimenti politici a cavallo tra la fine del Settecento e il principio del XIX secolo, il visconte Francesco Asquer di Flumini, giunto quasi alla fine dei suoi giorni, decide di lasciare una lunga lettera al figlio maggiore, da leggere come un testamento spirituale.

La sua esistenza, fatta di politica, amori appassionati, conduzione dei propri affari, viene di volta in volta contrassegnata dai grandi e piccoli avvenimenti della storia, dalla Rivoluzione francese all’epidemia di vaiolo che devasta la Sardegna, dalla rivolta di Palabanda alla carestia del 1812.

Sospettato di giacobinismo, inviso a certi ambienti di corte, Francesco Asquer coltiva anche una viscerale passione per la campagna e per i gelsi, introducendo nella sua attività di bachicoltore tecniche innovative e moderne. E sarà proprio in questo piccolo universo dominato dalla natura che il visconte cercherà di raccogliere le proprie idee per trasmettere alle generazioni future il senso di una esistenza spesa al servizio della patria e della famiglia.

Renata Asquer

Si laurea in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano, insegna per diversi anni Italiano, Storia e Geografia alle scuole medie di Varese e provincia. Ha collaborato, con articoli letterari, a La Prealpina del Lunedì, Il Corriere del Verbano, Città Magazine, Il Corsivo di Lecce e L’Unione Sarda. Vive e lavora a Varese.

Tra le sue pubblicazioni:

Le biografie romanzate La Triplice anima, Vita di Fausta Cialente (Interlinea 1998) e La grande torre. Vita e morte di Dino Buzzati (Manni Editori 2002); la raccolta di racconti Memorie del labirinto (Manni Editori 2002) e il racconto lungo Treni in transito (Manni Editori 2004); il romanzo storico Le luminarie. Vita di Isabella de Capua Gonzaga (Besa 2005); il romanzo Soldamore (Arkadia editore 2009); il romanzo Dal primo alla zeta (Arkadia editore 2011); il romanzo biografico scritto con Alice Guerrieri L’istante magico-Storia di Giuseppe De Nittis (Elison Publishing 2015, vincitore del Premio Nabokov per inediti nel 2014); il romanzo storico Il segreto dell’estodafo de oro (Palabanda edizioni 2019); la raccolta di racconti Frontiere. Racconti di confine (Ensemble 2020); il racconto Un cuore di pietra nel parco (Historica edizioni 2021, volume 1) e (La Prealpina 4 dicembre 2021); la raccolta di poesie Il cinema del prigioniero (Ensemble 2022); il romanzo storico Il visconte che amava i gelsi (Arkadia editore 2024).