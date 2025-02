A Villa Borletti di Origgio uno sguardo unico sul mondo, attraverso le foto di Riccardo Pravettoni

Nel fine settimana si apre ad Origgio la mostra fotografica con gli scatti di Riccardo Pravettoni, intitolata “Il titolo? Troppo formale, l’importante è il Contenuto”.

L’appuntamento per l’inaugurazione è per sabato 8 febbraio alle 17 a Villa Borletti. La mostra è organizzata dall’associazione Amici di Villa Borletti con il patrocinio del Comune di Origgio, in collaborazione con la Polisportiva Airoldi, le associazioni Ideabili e Va.p.A.

Nato a Pavia nel 1997, Riccardo Pravettoni ha sempre percepito il mondo con uno sguardo unico, modellato dalla sua esperienza con la sindrome dell’autismo. La sua visione, apparentemente disinteressata, è in realtà profondamente focalizzata, capace di cogliere dettagli e sfumature al di fuori degli schemi tradizionali.

«Le sue fotografie – si legge nella presentazione della mostra – esprimono un modo intimo e personale di osservare la realtà, catturando l’assoluta bellezza della natura, l’introspezione del pensiero umano e la riflessione sull’esistenza. Ogni scatto diventa un’opportunità per esplorare il mondo attraverso la sensibilità e la prospettiva dell’artista».

Dopo l’inaugurazione la mostra potrà essere visitata fino a domenica 16 febbraio, seguendo i consueti orari di apertura: il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

Qui la locandina della mostra