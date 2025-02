A Villa Panza si presentano le prime opere dell’Atlante dell’Architettura Sostenibile

Il prossimo 27 febbraio, dalle 19 alle 20.30, Villa Panza ospiterà la prima di tre serate tematiche dedicate ai progetti giudicati meritevoli e inseriti nell’Atlante dell’architettura sostenibile della Regio Insubrica. L’evento, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, vedrà l’intervento di professionisti del settore impegnati a illustrare realizzazioni concrete e nuove prospettive per un’edilizia attenta al riuso e al rispetto ambientale.

Tra i progetti selezionati, sarà presentato B///ella, il rinnovo degli uffici dell’associazione Pane di Sant’Antonio alla Brunella di Varese, un esempio virtuoso che coniuga autocostruzione, riuso e Design for Disassembly. L’idea di fondo è mostrare come la sostenibilità non dipenda esclusivamente da tecnologie all’avanguardia, ma soprattutto da un approccio in grado di “fare meglio con meno”.

La serata, introdotta dall’Ordine degli Architetti PPC di Varese e coordinata da Alessandro Bordin e Andrea Piana, offrirà l’occasione per approfondire i metodi di progettazione innovativi, che includono l’uso responsabile dei materiali e la facilità di smontaggio e reimpiego delle strutture. All’incontro prenderanno parte diversi relatori, tra cui i professionisti coinvolti nella realizzazione dei progetti inseriti nell’Atlante.

L’iniziativa è rivolta sia agli addetti ai lavori sia al pubblico interessato a scoprire nuove pratiche di edilizia sostenibile.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo e-mail formazione@ordinearchitettivarese.it.