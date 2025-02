A52 Tangenziale Nord Milano: chiusure notturne nel tratto Bollate-Cormano-Baranzate verso Rho

Sulla A52 Tangenziale nord, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Cormano e Baranzate verso Rho. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Cormano, proseguire su via Beccaria/SP44 verso Paderno Dugnano, SP306/via IV Novembre/via Leonardo da Vinci/via Varalli in direzione Bollate, via Volturno/Complanare C2/via Falzarego verso Baranzate e rientrare in A52 Tangenziale nord allo svincolo di Baranzate, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Rho.