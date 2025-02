A8 Milano-Varese: chiuso per quattro notti lo svincolo per Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire interventi per il potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiusa Gallarate, secondo il seguente programma:

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 25 E MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-5:00:

in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare a Busto Arsizio.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 27 E VENERDI’ 28 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-5:00:

in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.