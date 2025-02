Acli presenta il nuovo ciclo di incontri di Fractio Panis dal titolo “Una Fede che Libera”

Riprendono gli appuntamenti di Fractio Panis, l’iniziativa organizzata dalle ACLI provinciali di Varese in collaborazione con la Chiesa Battista di Varese e la Comunità Monastica SS. Trinità di Dumenza, che invita a spezzare il pane e condividere insieme l’ascolto e la riflessione sulla Parola di Dio, offrendo così un’opportunità preziosa per crescere nella fede, attraverso spazi di approfondimento e comunità aperti a tutti.

Il ciclo 2025 si aprirà sabato 1 marzo alle ore 19:00, presso l’Oratorio di Morazzone (in via XXVI agosto, n.8), e nell’arco di otto appuntamenti tratterà un tema che promette di stimolare una riflessione profonda: “Una Fede che libera. Ripensare il Sacro alla luce del Vangelo”.

Il primo incontro vedrà la partecipazione del biblista Luca Moscatelli, che terrà una relazione dal titolo: “La vita è sacra, la vita è profana. Il Sacro e la sua ambivalenza”, un’occasione per esplorare il concetto di sacralità in un contesto che ne mette in luce le sfumature più complesse e contemporanee.

Prima dell’incontro, sarà possibile partecipare alla Messa prefestiva alle 18:00 presso la chiesa parrocchiale. Al termine della serata, chi lo desidera è invitato a unirsi per una cena conviviale, un momento di socializzazione e condivisione che arricchirà l’esperienza spirituale e fraterna.

Per ulteriori informazioni: www.aclivarese.org/fractio-panis