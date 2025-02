Addio al bar a Varese dove c’era Zamberletti: diventa un punto di consulenza finanziaria

Non lo si poteva chiamare già più Zamberletti fin dai tempi del Covid: il bar pasticceria di via Manzoni a Varese non era sopravvissuto con quel marchio agli anni turbolenti della pandemia

Per circa un anno però si era trasformato in un nuovo locale, il “Manzoni” che univa lo spazio di pasticceria a dei momenti all’aperitivo che sembravano promettenti. Non è stato così: anche quella esperienza è finita, anche piuttosto in fretta. Il nuovo locale è rimasto aperto un paio d’anni, dall’inizio del 2022 alla fine del 2023.

Dopo più di un anno di abbandono, in quelle vetrine torna del movimento. Ora però è definitivamente sfumata anche l’ultima possibilità che in quel luogo si possano consumare cappuccini o brioches, pastarelle e tè: dopo una ristrutturazione interna, è di queste ore l’arrivo di una nuova insegna da montare, che propaganda un locale di servizi finanziari.