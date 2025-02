Aggressione in piazza XX Settembre a Varese: giovane ferito con un vetro di bottiglia

Sono ancora da verificare le cause che hanno portato alla lite, sfociata poi in un’aggressione, che ha visto accorrere forze dell’ordine e soccorsi in piazza XX settembre a Varese poco prima delle ore 15 di venerdì 28 febbraio.

Secondo le prime informazioni, un giovane di 22 anni sarebbe stato ferito con un vetro di bottiglia nel corso di un alterco. Il ragazzo ha riportato ferite di poco conto ed è stato trasportato in ospedale in codice verde. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti sia un’automedica che un’ambulanza della Croce Rossa, concludendo l’assistenza medica sul posto.