Al cineforum delle Arti di Gallarate arriva “Emilia Perez”

Il Cinema delle Arti di Gallarate propone al cineforum di giovedì 27 febbraio un film di Jacques Audiard: “Emilia Perez”. Come sempre in duplice proiezione: alle ore 15:00 introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi, alle 21:00 introdotto e commentato dal critico cinematografico Gabriele Lingiardi.

Emilia Perez è una commedia musicale co-scritta e diretta dal pluripremiato regista francese Jacques Audiard che mescola diversi generi, tra cui il musical, il melodramma, il poliziesco: protagoniste di quest’opera sfaccettata sono Zoe Saldaña, la cantante Selena Gomez e l’attrice spagnola transgender Karla Sofía Gascón (si tratta del suo primo film dopo la transizione nel 2018).

Il film è stato premiato al Festival di Cannes 2024, dove ha ricevuto nove minuti di standing ovation e diversi riconoscimenti, tra cui il premio della giuria e il premio miglior attrice a Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz. Il film è stato anche selezionato per gli Oscar 2025 come miglior film europeo.

La storia è ambientata nel Messico odierno, dove vive ed esercita l’avvocato Rita al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno Rita riceve un’offerta completamente inaspettata: aiutare un temuto boss locale, legato al cartello messicano, a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo vorrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso e diventare così la donna che ha sempre voluto essere. In questo modo non solo eluderà le autorità, ma potrà vivere finalmente la sua vita con il genere a cui è sempre sentito di appartenere. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la vita di molti.