Al Circolo Gagarin di Busto Arsizio arriva il festival “Agitazioni”

Dal 7 al 9 marzo 2025, il Circolo Gagarin di Busto Arsizio ospiterà “Agitazioni”, un festival di Teatro del Circo che si distingue per la capacità di riflettere sulle molteplici sfumature della contemporaneità. L’evento propone una programmazione ricca e variegata, che spazia dagli spettacoli ai workshop, dai reading alle iniziative partecipative, offrendo al pubblico una panoramica completa sulle nuove tendenze del teatro e sulle dinamiche sociali odierne.

Il festival si apre con “LA CVLLA”, spettacolo ideato da Fabrizio Bianchi e Alessandro Grima dei Viandanti Teatranti. Ambientato in un contesto che richiama l’ambientazione di un reality show, lo spettacolo mette in scena due concorrenti, persone comuni animate dal desiderio di emergere, che si trovano a fronteggiare sfide imposte da un contesto mediatico estremo e manipolatorio. Attraverso interviste, interazioni con giornalisti, psicologi e spettatori, “LA CVLLA” offre una critica acuta alle dinamiche del potere e alla banalizzazione della mediocrità, elementi ormai tipici dell’iper-esposizione televisiva.

La seconda giornata, l’8 marzo, prevede un doppio appuntamento. Alle ore 21.00, il monologo “Mi manca Van Gogh” di Francesca Astrei, già vincitore del Milano Fringe Festival 2023, si propone come una riflessione sensibile e intensa. Ambientato durante una visita guidata in un museo, il racconto si trasforma in un flusso di coscienza che intreccia la vita dell’artista olandese con le esperienze personali e dolorose di chi affronta il trauma della perdita.

Sempre lo stesso giorno, dalle 14.00 alle 17.00, un laboratorio teatrale dal titolo “Riflessi – un dialogo tra fragilità e potere” offrirà al pubblico l’opportunità di esplorare, in maniera interattiva, le complesse dinamiche relazionali e conflittuali che caratterizzano la società moderna. Curato da Radice Timbrica Teatro, in collaborazione con Chiara Savoia e Massimiliano Megale, il laboratorio, a un costo contenuto, si configura come un momento di confronto e crescita personale.

Il festival si concluderà il 9 marzo alle ore 18.30 con “In inferna”, un reading che vedrà la partecipazione del Teatro Periferico e dell’autore Abdoulaye Ba. Durante questo appuntamento, l’autore racconterà il suo intenso viaggio migratorio, tracciando un percorso che va dal Senegal all’Italia, passando per deserti, Stati e situazioni di grande difficoltà. La presentazione, arricchita dal dialogo con il curatore Dario Villa e la regia di Paola Manfredi, offrirà uno spaccato profondo sulle sfide e sulle trasformazioni legate al fenomeno migratorio, invitando il pubblico a riflettere su tematiche di grande attualità.

A completare l’offerta artistica, il festival “Agitazioni” prevede un’Open Call rivolta agli artisti del territorio: l’invito è quello di inviare opere digitali o fisiche, entro il 2 marzo, che saranno esposte e successivamente sottoposte al giudizio del pubblico. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per mettere in luce il talento locale e per favorire un dialogo diretto tra creazione artistica e spettatore.

Il Circolo si occuperà di stampare ed esporre le opere partecipanti (in caso di opere fisiche ci accorderemo perché possiate portarle) Nei tre giorni di Agitazioni si potranno votare: proprio la votazione del pubblico decreterà l’opera vincitrice.

