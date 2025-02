Al “Franco Ossola” il Borgaro dell’ex Ezio Rossi, il Varese non può fare regali

Dopo quattro fine settimana in viaggio e due turni casalinghi in infrasettimanale, il Varese è pronto a riabbracciare il “Franco Ossola”. L’appuntamento è per domenica 9 febbraio (ore 14.30) contro il Borgaro, che arriverà a Masnago guidato da Ezio Rossi, che esordirà sulla panchina dei torinesi a Varese, così come fece l’anno scorso con il Pdhae.

Chiuso un ciclo ravvicinato di 7 partite in 28 giorni, dal quale sono arrivati la bellezza di 19 punti, i biancorossi non possono fermarsi e cercheranno un’altra vittoria per proseguire la rincorsa al Bra, ancora a +9 in classifica ma impegnati nella difficile sfida alla NovaRomentin. Le ultime settimana sono state di grande emergenza per mister Roberto Floris, che ha dovuto fare i conti con diverse indisponibilità e che per domenica non avrà a disposizione il difensore Samuele Bonaccorsi, fermato da un guaio muscolare. Tornerà al centro della difesa Vladimir Mikhaylovskiy dopo l’influenza, mentre sarà più difficile rivedere Giuseppe Mazzola e Paolo De Angelis.

Ad anticipare la sfida di campionato è mister Floris: «Finalmente abbiamo avuto una settimana completa di lavoro per recuperare le forze. Arriviamo tutti da un gennaio faticoso, domani torniamo sul nostro campo di domenica; riabbracceremo i nostri tifosi, anche se non sono mai mancati, per questo li ringraziamo ma l’unico modo per farlo è dare tutto in campo. Affronteremo una squadra in una zona a rischio della classifica e che avrà voglia di fare bene. Arriva un allenatore esperto che conosce bene la piazza e anche per questo daranno qualcosa in più».

«Mentalmente siamo fortissimi – prosegue l’allenatore biancorosso ripercorrendo le ultime giornate -, non molliamo mai. Eravamo un po’ in deficit fisico ma arriviamo da 10 risultati utili di fila. Non si può pensare di vincere tutte le partite giocando bene, a Fossano è stato un grande primo tempo mentre nella ripresa non abbiamo fatto bene ma non abbiamo concesso grandi occasioni. Vediamo domani come disporci in campo, abbiamo ancora diverse defezioni e vogliamo valutare fino all’ultimo. Sicuramente sarà una partita difficile, come sempre non dobbiamo snobbare l’avversario e adattarci a tutte le condizioni, consapevoli della nostra forza per proseguire il nostro percorso».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.