Al mercato di Sesto Calende in barca da Castelletto Ticino: “Il fiume ci unisce”

Da oggi – mercoledì 5 febbraio – al mercato di Sesto Calende si può arrivare anche in barca, godendo per una manciata di minuti della vista sul Ticino direttamente a bordo dell’acqua.

Con il ritorno degli ambulanti nel centro storico, le amministrazioni di Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino hanno infatti riattivato il servizio di collegamento tra la piemontese e quella lombarda del fiume azzurro.

Le corse in barca, la cui durata è di pochi minuti, si tengono ogni mercoledì mattina a orario continuato dalle 8:30 alle 12:30, dal piccolo porto di Castelletto (Comune proprietario della barca) al pontile sestese all’altezza dell’obelisco garibaldino, e viceversa. Nella giornata inaugurale che segnava il ripristino del servizio non era previsto nessun costo per il trasporto fluviale, tuttavia da settimana prossima sarà introdotta una tariffa a prezzo calmierato che dovrebbe aggirarsi, tra la corsa di andata e quella di ritorno, a pochi euro.

«Il Ticino è un fiume che ci unisce, non che ci divide» ha commentato Massimo Stilo, sindaco di Castelletto Ticino, sbarcato sulla sponda lombarda insieme alla sua giunta, alla pro loco e alla sezione locale degli alpini, gruppo che rende possibile la navigazione grazie al proprio impegno. Una volta arrivato a Sesto Calende, oltre alle foto di rito insieme alle rispettive controparti sestesi e al gruppo commercianti e artigiani, Stilo ha anche confermato l’interesse di rafforzare la collaborazione e le potenzialità della barca, con uno sguardo agli eventi che la bella stagione porta con sé. Un’idea, quella del “bateau-mouche”, su cui già l’ex sindaco sestese Giovanni Buzzi si era espresso durante un consiglio comunale nel settembre 2022.

«Con il sindaco di Sesto Calende siamo già d’accordo di trovare una soluzione per utilizzare la barca soprattutto a livello turistico, anche in momenti diversi della settimana, anche se questo aspetto è una cosa stabiliremo poi, tutti insieme» sottolinea il primo cittadino.

«Un’iniziativa che va ad arricchire ulteriormente il ritorno del mercato in centro e che apre la porta a una collaborazione tra le nostre due città che si affacciano sul Ticino – aggiunge il sindaco di Sesto Calende Elisabetta Giordani -. Questa barca deve diventare un mezzo di trasporto per il fiume a livello turistico, per tante iniziative dei nostri due paesi. Ricordo ancora quando fu chiuso il Ponte di ferro, e il servizio che fu organizzato, un servizio che io stesso ho utilizzato. Su questo nostro fiume siamo cresciuti, il nostro compito è quello di promuoverlo e proteggerlo».