Al Novotel di Cardano al Campo sonorità del Jazz, musica live, gustosa cena à la carte

Dieci imperdibili appuntamenti mensili dal 25 ottobre 2024 al 18 luglio 2025, dalle 20.00 alle 22.30, pensati per gli amanti della musica Jazz. Nuovo appuntamento Novotel Milano Malpensa per venerdì 24 gennaio

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, per tutti gli amanti della musica Jazz e per tutti i curiosi, Novotel Milano Malpensa in collaborazione con ibis Milano Malpensa si trasforma in un Temporary Jazz Club e presenta la terza edizione della rassegna “Jazz Friday Night”.

Sei imperdibili appuntamenti mensili dal 21 febbraio 2025 al 18 luglio 2025, dalle 20.00 alle 22.30, durante i quali si esibiranno noti artisti del mondo musicale italiano accompagnati a mesi alterni dagli Evergreen Jazz Trio, il gruppo “resident”.

Non perdete le favolose e calde sonorità del Jazz, il coinvolgimento della musica live, accompagnate da una gustosa cena à la carte in un ambiente ampio ed accogliente con parcheggio gratuito.

Evergreen Jazz Trio è un trio dal sound originale che affonda le radici nel Jazz Bebop strizzando l’occhio ai tempi moderni. Composto da Carlo Uboldi, uno tra i più quotati pianisti a livello internazionale; Antonio Cervellino attivissimo contrabbassista che da anni si esibisce in importanti rassegne e Jazz Clubs in Italia e all’estero e Marco Caputo, batterista con all’attivo numerose partecipazioni in importanti festival jazz Italiani ed internazionali.

21 febbraio 2024: Evergreen Jazz trio Feat Nico Gori

Il Trio resident accompagna Nico Gori musicista attivo sulla scena italiana ed internazionale da oltre vent’anni ed è stato nominato dalla rivista Jazzit miglior clarinettista italiano e votato dalla rivista americana DownBeat tra i migliori del mondo. Nel 2000 ha vinto il premio Massimo Urbani come miglior solista. Ha al proprio attivo decine di registrazioni da leader e da sideman. Si è esibito in numerosi festival italiani e internazionali in Europa, Australia, Stati Uniti, Brasile e Giappone.

Vanta collaborazioni con artisti di grande fama Internazionale e da più di vent’anni collabora con Stefano Bollani suonando nelle sue formazioni. Nel 2014 ha fondato il Nico Gori Swing tentet, con cui ha realizzato tre dischi e tenuto numerosi concerti, ospitando artisti del calibro di Renzo Arbore, Rossana Casale e Drusilla Foer.

21 marzo 2024: Tsunami Jazz Trio – Presentazione Disco TSUNAMICI

Tsunami trio deve il suo nome alla capacità di travolgere chi ascolta il loro swing notevole. Nato su iniziativa del pianista Carlo Uboldi, in due anni ha partecipato a numerosi festival e inciso il disco TSUNAMICI. Uboldi, soprannominato Oscar per stile e bravura in nome del grande Ostar Peterson, ha collaborato con Scott Hamilton, Franco Cerri, Mauro Negri, Gianni Coscia, Emilio Soana e tanti altri jazzisti italiani. Il contrabbassista Valerio Della Fonte, è collante fondamentale del gruppo, grazie alla sua esperienza dal dixieland al free, mentre Massimo Manzi, considerato tra i migliori batteristi jazz esistenti, colora ogni brano con schemi ritmici personali e inusuali.

11 aprile 2024: Evergreen Jazz trio Feat Luca Calabrese

Ancora una volta gli Evergreen deliziano il pubblico accompagnando Luca Calabrese, musicista poliedrico. Trombettista, improvvisatore e compositore, combina la bellezza del suono acustico alla ricerca di sonorità elettroniche. Attivo nel mondo del jazz fin dai primi anni ottanta, ha lavorato con Gianni Basso, Slide Hampton, Dusko Gojkovic, e molti altri. Calabrese, ambìto solista, traduce con maestria i suoni della tradizione afroamericana, New Orleans e Free Jazz negli ambiti del Progressive Rock e della New Wave inglese con fraseggio, melodizzazione e visione della musica.

Membro stabile dell’ensemble svedese Isildurs Bane, ha realizzato “Colors Not Found in Nature” con Steve Hogarth, “Off The Radar” e gli acclamati “In Amazonia” e “In disequilibrium “con Peter Hammill. Dal 2016 ha realizzato diversi album con il tastierista Richard Barbieri.

23 maggio 2024: Cesare Pizzetti Band feat Max Furian

Il Cesare Pizzetti Trio feat. Max Furian è un gruppo jazz che si distingue per la sua capacità di unire la tradizione jazz con composizioni originali e innovative. Fondato dal contrabbassista e compositore Pizzetti, il trio include il giovane e talentuoso pianista Leonardo Dalla Cort e Tullio Ricci, sassofonista dalle eccezionali capacità improvvisative, noto per il suo suono caldo e avvolgente. A completare la formazione è il celebre batterista Max Furian, artista versatile e creativo, che vanta collaborazioni di fama mondiale come Randy Brecker, Mike Manieri, Jeff Berlin, Paolo Fresu, Bob Mintzer e molti altri. Il suo stile elegante e dinamico aggiunge un carattere unico al gruppo. Per questa serata ci proporranno un repertorio che spazia da brani originali, allo standard jazz ai classici, rivisitandoli con una sensibilità contemporanea ed eleganza esecutiva.

20 giugno 2024: Evergreen Jazz trio Feat Francesco Pinetti

Per il penultimo concerto vi invitiamo a un’esperienza musicale imperdibile. L’Evergreen Jazz Trio accoglierà sul palco l’eclettico vibrafonista Francesco Pinetti.

La serata sarà un viaggio attraverso i capolavori della tradizione jazzistica, arricchito da composizioni originali di Pinetti. Con uno stile che rievoca le atmosfere del leggendario Modern Jazz Quartet, il Trio e Pinetti proporranno una rilettura moderna e affascinante, capace di catturare l’essenza del jazz con un tocco contemporaneo.

Pinetti, ha studiato all’Accademia di Musica “S.Cecilia” di Bergamo e Strumenti a Percussione e Musica Jazz al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Nella sua carriera ha collaborato con molti musicisti di fama internazionale e lavorato con orchestre italiane come percussionista e timpanista, vincendo premi importanti e realizzando tournée internazionali.

Attualmente insegna, produce e compone musica. Ha registrato sei album come leader e venticinque come sideman/arrangiatore, oltre ad aver scritto un metodo per vibrafono jazz e diverse raccolte di brani. La sua musica combina scrittura definita e improvvisazione.

18 luglio 2024: Cuban Group

Si chiude in bellezza la rassegna con i COLORES, una fusione vibrante di talenti musicali cubani e italiani, che crea un suono unico e coinvolgente. Specializzati in Cuban Jazz, arricchiscono le loro performance con influenze di funky, jazz, musica folkloristica cubana e tradizionale.

La loro musica è un viaggio tra ritmi esuberanti, melodie avvolgenti, con una passione autentica che unisce due culture in un’esperienza sonora senza pari. Eduardo Cespedes e Virginia Quesada alla voce e basso, Walter Calafiore all’ ewi & keys, Andrea Pollione al piano e Ernesto Lopez al tamburo e alle percussioni, porteranno sul palco un’energia contagiosa che celebra la diversità e l’armonia tra Cuba e Italia.

PRENOTA QUI

***************************

email: H3458@accor.com

Telefono: +390331266611

10% di sconto per tutti i soci del programma fedeltà ALL Live Limitless.

Possibilità di iscrizione gratuita al programma cliccando qui

Come raggiungere l’hotel

Novotel Milano Malpensa

via Al Campo, 99 a Cardano Al Campo (VA), raggiungibile comodamente in auto dalla superstrada Malpensa, uscita Cardano al Campo SUD – Ferno

@: H3458@accor.com

T: 0331 266611

Sito | Facebook | Instagram