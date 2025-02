Al Palace Hotel di Varese gli odontoiatri celebrano Santa Apollonia

A Varese, lunedì 10 febbraio 2025, a partire dalle ore 19.15, presso il Palace Grand Hotel, verrà celebrata la ricorrenza di Santa Apollonia, Patrona degli Odontoiatri. Evento organizzato dalla CAO dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provincia di Varese.

Ricco il calendario dell’evento, che rappresenta un momento di formazione e dibattito culturale, con importanti contenuti di qualità e l’intervento di un relatore, oltre che un’occasione di incontro e di dibattito tra differenti generazioni di odontoiatri, come spiega il nuovo Presidente della Cao, Dottor Pasquale Paone: “Questa ricorrenza ci permette di fare festa e, con pari entusiasmo, di condividere un importante messaggio di indirizzo sia per i giovani, che nel corso della serata saranno “presentati” al consesso dei colleghi, che per coloro che sono più avanti nel percorso professionale.

La vera ricchezza di ogni individuo risiede nei suoi valori e nelle sue azioni da cui discende il modo in cui si rapporta con gli altri, perché occorre riconoscere che siamo arcipelaghi non siamo isole.

Quindi insieme alla CAO auguro a tutti una buona festa di Sant’Apollonia”.