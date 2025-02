Alberto Locatelli presenta il romanzo “Airù” alla libreria La Fucina del Libro di Gallarate

Sabato 8 febbraio alle ore 18:30, la libreria indipendente La Fucina del Libro, situata in via Postcastello 12, ospiterà Alberto Locatelli – libraio e romanziere – per la presentazione del suo romanzo intitolato “Airù”.

Gli aironi evocati dal titolo “sapevano bene la storia di questi luoghi e anche un po’ la storia del mondo, perché ogni cosa si era trasformata per secoli sotto i loro folli sguardi”. Uno sguardo sulla provincia, su un piccolo paese dove arriva il nuovo medico della mutua, a mettere in movimento i fatti.

La Fucina del Libro è la nuova libreria indipendente che ha aperto nel cuore del centro di Gallarate, con un ambiente accogliente e una proposta di titoli attentamente vagliati (è interessante notare che sono state due le nuove aperture nell’ultimo anno e che oggi a Gallarate sono ben cinque le librerie attive).

L’ingresso è libero e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Per informazioni aggiuntive o per prenotare un posto, è possibile contattare la libreria tramite i canali ufficiali o recandosi direttamente in via Postcastello.