Albizzate celebra l’amore con cuori e decorazioni per San Valentino e nuove iniziative commerciali

Torna anche quest’anno ad essere protagonista l’amore ad Albizzate in occasione della settimana di San Valentino, in merito al progetto “Le vie del commercio” vede vari angoli del paese tutti da scoprire addobbati con cuori e decorazioni a tema e per chi lo volesse c’è anche la possibilità di scattare il classico Selfie in compagnia dei propri cari.

Riconfermato il balconcino degli innamorati in via Bruni e novità di quest’anno presso l’area cani ci sarà una postazione e modo di farsi una foto in tutta sicurezza con il proprio fedele compagno a 4 zampe, l’amore è davvero per tutti. Mentre nelle vetrine fioriscono decorazioni e spiccano cuori le persone potranno far uso delle promozioni a tema che molti negozi propongono.

Un’altro evento relativo al commercio “Natale in vetrina” in questi giorni ha visto premiare i suoi vincitori: al primo posto Lilly cafè al secondo e terzo posto rispettivamente la Ferramenta Marianna e Circolo di Valdarno Il premio speciale della giuria tecnica è andato invece a Fantasia Ottica.

L’assessore Cinzia Trombino nel ringraziare i volontari e i giudici del concorso, che quest’anno erano formati da Gruppo Alpini Lamera Renato, Amici Festa calabro lombarda Rossi Roberto e Gruppo fotografico Puricelli Ugo, senza dimenticare tutti i cittadini che hanno votato e non da ultimo i partecipanti (ben 42) ci tiene a sottolineare che: “lo sforzo, anche solo di vicinanza, per provare a far si che i nostri negozi di vicinato possano trarne beneficio è stato davvero intenso, Albizzate negli ultimi periodi ha visto nuove aperture, oggi si può dire che chi ha il coraggio, le capacità, la tenacia e l’estro di sapersi inventare qualcosa di innovativo può davvero ritagliarsi uno spazio suo che va a fornire, oltre che un servizio, anche una certa vitalità a tutta la comunità, inoltre, a mio avviso, il progetto di riqualificazione del centro storico e l’idea di creare nuovi spazi commerciali la vedo come un’opportunità di avere una zona più vivibile e vivace “.

Spiega il sindaco Zorzo: “Sono iniziative che fanno bene ad Albizzate e agli Albizzatesi. Sono tutte occasioni per valorizzazione le nostre realtà e creare situazioni di incontro tra gli abitanti. Un grazie all’ assessore e ai volontari per il loro attivismo”.