Albizzate dichiara guerra all’abbandono dei rifiuti. “Nel 2025 pugno duro”

«Non c’è spazio per buonismo, nel 2025 pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti». È la priorità per quest’anno che il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo ha indicato alla Polizia Locale. Una risposta all’aumento delle quantità di sacchi e rifiuti sparsi lasciati lungo le strade e nei boschi.

Forse anche per una errata percezione sull’entrata in vigore della tariffa puntuale Tarip, ipotizza il sindaco che puntualizza: «La Tarip entrerà in vigore solo nel 2026».

«L’inciviltà sta regnando a bordo strada» denuncia Zorzo. «È un colpo al cuore vedere come sono conciati i bordo strada e le aree boschiveNel 2025 l’obbiettivo di performance della Polizia Locale è prendere di petto il fenomeno dell’abbandono rifiuti, sanzionando chi abbandona e, dove possibile, denunciarli anche penalmente». Dal punto di vista delle sanzioni, si interverrà a breve al regolamento per aumentare gli importi.

Prima però c’è da beccarli, gli “zozzoni” che abbandonano nei boschi.

«Andremo a potenziare la videosorveglianza e introdurremo nuove fototrappole, in aggiunta alle cinque esistenti e già in uso. Dobbiamo essere nella condizione di beccare chi abbandona».

Non si parte ovviamente da zero. Ci sono già le fototrappole in uso, c’è una vigilanza in paese. «Anche di recente abbiamo beccato un giovane che aveva appena abbandonato i cartoni della pizza in piazzale Sefro».

Poi c’è l’attività di pulizia, con il lavoro del consigliere delegato Alessio e soprattutto il Gruppo Volontari Ambiente, «che ogni lunedì ripulisce un tratto di strada, raccogliendo in media 20-30 sacchi a volta». Tra i punti critici Zorzo segnala la Sp26 nel tratto fuori paese, il bosco di via Campagna (di Sumirago)/traversa via 25 aprile, la strada verso Quinzano.

L’avviso ai cittadini: “Albizzate non applicherà le nuove tariffe nel 2025”

Nel frattempo Zorzo è uscito con un volantino rivolto ai cittadini, un “Avviso tariffe rifiuti” che specifica che nel 2025 Albizzate non applicherà la Tarip (la tariffa puntuale) e che quindi non vale il sistema di tariffazione “più produci più paghi”.

Perché il sindaco l’ha fatto?

«Vanno bene i progetti ambiziosi come la Tarip, lanciata da Coinger con lo slogan “chi più produce più paga”. Sarà una coincidenza, ma da quando si è rafforzato questo slogan, anche per colpa di qualche cittadino che creava disinformazione sui social, è aumentato il fenomeno degli abbandoni. In alcuni può essere scattato il pensiero “se metto fuori rifiuti pago di più”».

Ecco perché il Comune ha avvertito con volantino, per evitare (almeno quest’anno) le conseguenze negative indirette. C’è ancora un anno abbondante prima di arrivare alla decisione: «Il 30 giugno 2026 il Comune dovrà dire a Coinger che procede con l’ingresso nel sistema Tarip oppure dovrà lasciare Coinger».

Il richiamo sui mezzi della raccolta e i miglioramenti della pulizia al mercato

Parlando di Coinger, Zorzo richiama anche un paio di altri temi.

«Ho chiesto con Pec a tutti i sindaci di trovarci per parlare di un altro tema: anche Econord, avendo dei mezzi – a mio parere – non adatti per la raccolta della carta, perdono per strada una parte dei rifiuti e questo si aggiunge agli abbandoni volontari. Ho chiesto di vigilare e vedo che ora hanno un certo riguardo».

L’altro punto, la pulizia dell’area mercato del martedì: «È migliorata, dopo un confronto con Coinger».