Alessandro è il vincitore di Fantasanremo (su Varesenews)

E’ Alessandro, alias alesriv, il vincitore della lega di Varesenews al Fantasanremo: ce lo ha ricordato con un email nella mattina di lunedì che si domanda se c’è un premio per il vincitore. In realtà non l’avevamo nemmeno pensato. Però: Alessandro, passa dalla nostra nuova sede, Materia, così potrai vederla anche tu e ritirare il kit di gadget che abbiamo preparato per te.

Il nome della squadra – vincitrice della coppa dorata – è Granata Rivets: ha vinto con 2207 punti, che lo mettono in buona posizione anche nella classifica “mondiale” (è al 6996esimo posto).

Al successo ha contribuito innanzitutto il team scelto: aveva infatti Olly e Brunori SAS, primo e terzo posto a Sanremo oltre ai Coma_Cose, Shablo e Tormento, Marcella Bella, Willie Peyote e Serena Brancale, tutti portatori d’extra vari.

Il secondo classificato, Bettole FC di Lebettole, dista però solo 20 punti, con 2187 punti in tutto e tutti i primi tre classificati in squadra. Al terzo posto Enjoy the Breshness di Abatozzi con 2095 punti. Tra i top five ci sono anche :) (si chiama proprio così) di cam:-) e Pesta e le storie tese di Capitan Pesta.

In tutto hanno gareggiato 138 squadre: conmplimenti a tutti e grazie per la partecipazione!