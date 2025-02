Alexander Langer, a Materia parole e musica per ricordarlo nel giorno del suo compleanno

Un uomo capace di immaginare un futuro diverso, più giusto e sostenibile. Un politico atipico, scomodo per alcuni, rivoluzionario per altri. Alexander Langer non è stato solo un ambientalista, ma un costruttore di ponti, un instancabile promotore di pace tra culture e comunità divise. E la sua voce, il suo pensiero, le sue parole risuonano ancora oggi con incredibile attualità.

Nel giorno del suo compleanno, il 22 febbraio, Materia ospiterà “Provate a riparare il mondo dialogando con Alex Langer”, un reading musicale a cura di Walter Girardi, arricchito dalle evocative sonorità live ambient guitar di Federico Calandra. Un’esperienza che intreccia parole e musica per raccontare la sua visione, portando il pubblico dentro il cuore del suo pensiero.

L’utopia concreta di Alexander Langer

Nato nel 1946 a Sterzing/Vipiteno, Langer cresce in una terra di confine, il Sudtirolo, che diventa il primo banco di prova per il suo impegno nel dialogo interculturale. Pacifista ed ecologista convinto, negli anni ’80 è tra i fondatori della Federazione dei Verdi e, da europarlamentare, si batte per una transizione ecologica giusta e inclusiva.

A lui si devono intuizioni ancora oggi straordinariamente attuali: la necessità di un’ecologia dal volto umano, che metta al centro le persone e le comunità, e la convinzione che il cambiamento non debba essere solo una battaglia di pochi, ma una conversione collettiva e desiderabile. Si è battuto per la pace, la convivenza tra popoli, i diritti umani, la difesa dell’ambiente e contro la manipolazione genetica.

Alla sua morte, lasciò ai familiari e agli amici un breve biglietto che recitava: «Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto». Riposa nel piccolo cimitero di Telves (BZ), accanto ai suoi genitori.

Nel giorno della sua nascita, il 22 febbraio, Materia diventa così il luogo in cui far risuonare nuovamente la sua voce, attraverso un evento che non è solo un omaggio, ma un’occasione per riflettere sul presente.

Per iscriversi all’evento CLICCA QUI