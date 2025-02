Alla biblioteca di Besozzo si impara la lingua e la calligrafia degli Elfi

Domenica 9 febbraio alle 17 l’Amministrazione comunale di Besozzo organizza un pomeriggio dedicato al mondo del fantasy rivolto ai giovani e a tutti gli appassionati del genere in compagnia dello scrittore Roberto Fontana che, laureato in Ingegneria nucleare, insegna Matematica e Fisica alle scuole superiori.

Appassionato di letteratura fantasy, si è dedicato all’approfondimento delle opere di J. R. R. Tolkien studiando la geografia, i miti, gli usi e i costumi dei popoli della Terra di Mezzo. Da diversi anni si dedica alla lingua e alla calligrafia elfica; tiene corsi di scrittura Tengwar, lo stile degli Alti Elfi e ne darà una dimostrazione dal vivo. Le Guerriere Drago è il suo primo romanzo a cui sono seguiti Le Guerriere Drago Libro 2 Spirito del drago, Le Guerriere Drago Libro 2 Il Canto dei draghi e l’ultima pubblicazione Le ninfe del lago lucente, ambientato tra il Lago Maggiore e la Valcuvia.

Il fantasy, genere letterario che ha origini antiche, è oggi in piena espansione. Costruite con personaggi fantastici, ambientate in luoghi inverosimili, piene di avventure strabilianti, le storie fantasy ripropongono la lotta tra il bene e il male e si concludono in modo rassicurante: con qualunque mezzo, sarà sempre il bene a trionfare. E’ un genere con un valore fortemente ideologico, perché spinge i lettori, in particolare i giovani, ad aderire a valori e ideali quali il coraggio, l’integrità, il senso di responsabilità, il soprannaturale, la giustizia, il rispetto di sé e degli altri, la lealtà. Sarà proprio per tutto questo che attira così tante persone, i bambini ma forse anche e soprattutto gli adulti, motivo per cui abbiamo deciso di offrire agli appassionati un pomeriggio speciale nella nostra biblioteca.

L’ingresso è libero e gratuito è gradita la prenotazione. Per informazioni: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970623