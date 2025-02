Allarme truffe: in CNA a Varese un incontro per aiutare gli anziani a difendersi

In un momento in cui si moltiplicano i casi di truffe ai danni degli anziani – ne abbiamo parlato anche oggi – la Polizia di Stato continua a cercare di sensibilizzare i cittadini più vulnerabili sui pericoli di raggiri e frodi.

Quest’oggi è avvenuto nella sede di CNA Varese, dove si è tenuto un incontro informativo rivolto ai soci di CNA Pensionati, volto a fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire situazioni di rischio.

Solo nelle ultime settimane, diverse segnalazioni hanno evidenziato l’urgenza di diffondere consigli pratici per difendersi da questi crimini: per questo gli Ispettori Albizzati e Zanoncini della Questura di Varese hanno illustrato ai molti presenti le modalità più frequenti con cui i malintenzionati agiscono e fornito una serie di accorgimenti, per evitare di cadere vittima di raggiri sempre più sofisticati.

L’incontro rientra in una serie di iniziative che CNA Pensionati sta promuovendo per tutelare i propri associati e sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione. L’associazione continuerà a collaborare con la Polizia di Stato e altre istituzioni per offrire supporto e strumenti utili ai cittadini più esposti a questi fenomeni.