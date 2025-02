All’istituto Falcone di Gallarate l’inaugurazione di una mostra sull’Autostrada dei Laghi

L’Istituto Falcone ospiterà un evento speciale dedicato alla celebrazione del centenario dell’Autostrada dei Laghi, la prima autostrada al mondo, che ha rivoluzionato la viabilità e lo sviluppo economico del territorio lombardo. Il 22 febbraio alle ore 10, nella sala conferenze dell’istituto (via Matteotti 4) sarà inaugurata una mostra che ripercorrerà un secolo di innovazione, progresso e trasformazioni infrastrutturali, offrendo un viaggio attraverso documenti storici, immagini d’epoca e testimonianze legate alla costruzione e all’evoluzione dell’autostrada Milano-Varese-Como.

L’iniziativa, promossa dall’istituto in collaborazione con enti e istituzioni locali, rappresenta un’occasione unica per approfondire la storia di un’opera ingegneristica che ha segnato un’epoca, ponendo le basi per il sistema autostradale italiano. L’evento è aperto a studenti, cittadini, appassionati di storia e mobilità, oltre che alle aziende del settore, che potranno esplorare da vicino il percorso che ha portato alla nascita della prima autostrada moderna.