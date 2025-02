All’Università dell’Insubria il festival dedicato all’intelligenza artificiale, incontro tra sapere e fare

L’intelligenza artificiale non è più una promessa per il futuro: è il nostro presente, il crocevia in cui la conoscenza teorica incontra l’applicazione concreta. Su questa constatazione si basa «Il Presente Intelligente: l’incontro tra il sapere e il fare», il festival in programma il 12 marzo all’Università dell’Insubria, nell’Aula Magna di via Ravasi 2 a Varese, organizzato dall’ateneo in collaborazione con Compagnia delle Opere Insubria e Tardivi Digitali, con il professor Davide Tosi, delegato della rettrice all’AI, come general chair.

«Non è solo una questione tecnica: l’AI è un fenomeno che ridefinisce il pensiero, la conoscenza e l’agire umano – come si legge nella presentazione della giornata –. In un’epoca di rapide trasformazioni, la ricerca non può rimanere confinata all’astrazione teorica, così come l’innovazione tecnologica non può eludere una riflessione critica sulle sue implicazioni etiche. Riteniamo necessario alimentare un dialogo tra università e impresa, tra ricerca e sviluppo, tra etica e tecnologia. Esperti e professionisti si confronteranno su scenari, prospettive, implicazioni e applicazioni dell’intelligenza artificiale nel nostro fare quotidiano. Un’occasione unica per esplorare l’intelligenza che modella il presente e anticipa il domani. Il sapere diventa azione, la teoria si fa pratica e la ricerca incontra l’impresa».

I lavori si aprono alle ore 14.30 con i saluti della rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro e del presidente Compagnia delle Opere Insubria Marco Silanos. L’evento sarà condotto da Andrea Azzimonti, Cfo Roda Group e vicepresidente della Compagnia delle Opere Insubria, associazione imprenditoriale nata nel 2015 che ha messo in rete oltre 1500 realtà in quattro province e due regioni.

Alle 14.45 la prima sessione, dedicata a «AI ed Etica: immaginare un futuro oltre l’algoritmo» e moderata da Paolo Maino, dirigente scolastico, e responsabile formazione del Disal (Dirigenti scuole autonome e libere). Intervengono: Emanuele Frontoni, professore ordinario di informatica all’Università di Macerata e codirettore del Vrai, Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, e Padre Natale Brescianini, monaco benedettino, coach Acc Icf.

Alle 16 il Vision Lab 1, condotto da Davide Tosi e intitolato «Giovani e tardivi digitali: un connubio perfetto!», con esperti di informatica e filosofia per esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro. Relatori: Enrico Piacentini, founder di Tardivi Digitali, digital marketer, social selling trainer/coach; l’informatico Andrea Barbieri, Cto & co-founder di Not Just Analytics; le informatiche e master student Karol Jinet Cardona Bolanos e Valentina Zingarello.

Alle 16.30 il Vision Lab 2 «Narrazione e tecnologia: la nuova frontiera del sapere», un confronto tra diverse generazioni sul mondo digitale e le sue opportunità moderato da Michele Faldi, direttore dell’area Organizzazione e sviluppo didattica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Interventi di: Fausto Turco, Ceo MyDigit srl e membro del comitato Enia, e Marco Benatti, presidente e ad di Virtual Land Spa.

Alle 17 il Vision Lab 3, incentrato su «Innovazione e territorio: strumenti per il bene comune», un focus su come la tecnologia possa supportare il progresso locale moderato da Hari De Miranda, digital marketing specialist del Trainer Boston Group. Interventi di: Federico D’Annunzio, founder and Ceo di Traent srl; Luca Mauriello, presidente Ated e Ceo di FormaTì Academy; Matteo Ghiringhelli, responsabile Innovation Research di Elmec Informatica Spa.

Alle 17.45 «Rock in azienda», spettacolo ispirazionale musicale e teatrale di Massimo Panìco, formatore aziendale, keynote speaker e autore.

I posti sono limitati, iscrizioni sul sito di Compagnia delle Opere Insubria al seguente link: https://cdoinsubria.org/festival-ai-insubria/