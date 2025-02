All’Università dell’Insubria torna il corso per diventare formatori interculturali di lingua italiana per stranieri

Sono aperte le iscrizioni alla XXVIII edizione del corso Filis organizzato dall’Università dell’Insubria, un corso di alta formazione per diventare formatori interculturali certificati di lingua italiana per stranieri, acquisendo competenze specifiche e una solida preparazione culturale per insegnare l’italiano in contesti interculturali, sia in Italia che all’estero. In cattedra esperti della materia come i professori Gianmarco Gaspari, Elisabetta Moneta Mazza, Flavio Santi e Antonio Angelucci.

Il corso Filis, che ha un programma della durata di tre mesi, si svolgerà completamente online, consentendo ai partecipanti di seguire le lezioni in modo autonomo, senza vincoli di orario. Le lezioni si terranno settimanalmente dal 7 marzo al 5 maggio, con l’esame finale online previsto per il 26 maggio. Questo consente agli studenti di seguire il corso compatibilmente con i propri impegni professionali e personali, mantenendo un elevato livello di interattività e supporto da parte dei docenti.

Tra gli obiettivi di Filis vi è quello di fornire agli studenti gli strumenti per affrontare le sfide poste dall’interculturalità contemporanea, creando legami sociali e promuovendo l’interazione efficace tra persone di diverse culture. Il corso, infatti, è pensato per preparare formatori interculturali capaci di insegnare l’italiano come lingua straniera in ambienti caratterizzati dalla pluralità linguistica e culturale.

Il corso ha formato fino ad oggi oltre mille professionisti, con una soddisfazione elevata tra gli studenti che partecipano al programma. Al termine del percorso, agli studenti verrà rilasciato il Certificato Filis, un titolo che arricchirà il loro curriculum e che aprirà nuove opportunità professionali in un mercato globale sempre più interconnesso.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 marzo, con un costo di 240 euro. È possibile usufruire della Carta Docente per il pagamento. Inoltre, gli studenti che completeranno il corso e supereranno l’esame finale riceveranno 6 Crediti Formativi Universitari riconosciuti per la copertura delle Ulteriori Attività Formative o di altre attività, se iscritti a corsi di laurea specifici come quelli in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale, Scienze della Comunicazione e Scienze e Tecniche della Comunicazione.

Per maggiori dettagli sul programma, sui requisiti di ammissione e per procedere con l’iscrizione, gli interessati possono visitare il sito web ufficiale del corso o scrivere all’indirizzo email filis@uninsubria.it.