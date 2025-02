Alpinisti dispersi sulla Grignetta. In volo per le ricerche anche l’elicottero Drago da Malpnesa

Ore di grande apprensione in provincia di Lecco, dove sono in corso le ricerche di due alpinisti dispersi da ieri nell’area della Grignetta. Le operazioni hanno visto impegnate numerose squadre del soccorso alpino (Cnsas) e dei Vigili del fuoco. Gli operatori stanno procedendo via terra con unità speciali e cinofile, ripercorrendo il percorso compiuto dai due giovani e con l’elicottero Drago partito da Malpensa oltre alle strumentazioni tecnologiche specifiche, come i droni equipaggiati di dispositivi a rilevamento termico. Si cerca inoltre di agganciare il segnale telefonico dei due ragazzi che potrebbe aiutare a individuare la loro posizione. Il campo base è stato allestito ai Piani Resinelli. (foto di repertorio)

Neve e condizioni meteo avverse

Le attività sono iniziate nel pomeriggio di ieri ma le condizioni meteo avverse hanno reso molto complicate le manovre dei soccorritori anche a causa delle nevicate e dei venti in quota. Nel primo pomeriggio di domenica la situazione è leggermente migliorata ma le operazioni sono tutt’altro che agevoli. I due alpinisti, entrambi brianzoli, erano usciti ieri per un’escursione verso la vetta della Grigna meridionale. Non avendo fatto rientro nei tempi previsti è subito scattato l’allarme.