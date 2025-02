ANACI presenta a Varese le nuove linee guida sulla contabilità condominiale

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per approfondire un argomento di grande attualità

L’8 febbraio 2025, alle ore 9, il Salone Estense del Municipio di Varese sarà il centro di un evento di grande importanza per il settore condominiale. ANACI Varese (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) presenterà il testo “Guida al Rendiconto Condominiale ex Art. 1130 bis del Codice Civile”, prodotto dal Centro Studi Nazionale di ANACI.

La contabilità rappresenta una disciplina complessa, in cui si intersecano aspetti legislativi, contabili e la necessità di un costante aggiornamento normativo. Durante il convegno, della durata di due ore, interverranno l’avvocato Fausto Moscatelli per l’area giuridica, la dottoressa Milena Leone e il dottor Giuseppe Merello per l’area contabile. Il dottor Marco Lombarozzi, invece, approfondirà il coordinamento con le Norme UNI.

La contabilità condominiale: tra precisione e semplicità

La contabilità condominiale si distingue per il suo delicato equilibrio tra precisione tecnica e necessità di semplificazione. A differenza della contabilità aziendale, rivolta a professionisti con competenze specifiche, la contabilità condominiale deve essere accessibile a cittadini di ogni età, cultura ed estrazione sociale. Questa esigenza si fa ancora più pressante nei condomìni più grandi, dove si gestiscono migliaia di operazioni ogni anno, spesso con valori economici considerevoli.

L’obiettivo principale del testo presentato da ANACI è offrire uno schema contabile standard, frutto di studi e pratiche operative decennali, che possa diventare un riferimento affidabile sia per gli amministratori professionisti che per i condomini. La guida rappresenta una risorsa per garantire trasparenza, leggibilità e una maggiore comprensione delle operazioni condominiali, migliorando così il rapporto tra amministratori e condomini.

Un nuovo ruolo per gli amministratori condominiali

L’evento sottolinea anche un importante traguardo per la categoria degli amministratori di condominio. Da agosto 2023, infatti, gli amministratori sono ufficialmente iscritti all’albo dei consulenti tecnici e periti del Giudice. Questo implica che, in caso di controversie legali, la contabilità condominiale deve poter essere valutata secondo parametri oggettivi e affidabili. La guida, quindi, si pone anche l’obiettivo di fornire uno strumento che possa superare il vaglio della Magistratura.

La normativa UNI 10801:2024

Un altro tema di rilievo sarà l’introduzione della norma tecnica UNI 10801:2024, pubblicata dall’Ente Italiano di Normazione. Questa normativa definisce i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità degli amministratori condominiali, rafforzando ulteriormente la professionalità della categoria e garantendo standard di qualità più elevati.

Un evento dal forte impatto sociale

Data l’importanza del tema e il suo impatto sociale, l’incontro vedrà la partecipazione del Sindaco di Varese, l’avvocato Davide Galimberti, che interverrà per sottolineare il valore di questa iniziativa per la comunità. La presentazione del testo a Varese rappresenta solo la prima tappa di un percorso divulgativo che toccherà, nel corso dell’anno, altre grandi città della provincia, tra cui Gallarate, Saronno, Busto Arsizio e Luino.

Secondo i dati forniti da ANACI, in Italia si contano oltre 1.200.000 condomìni, in cui vivono circa 45 milioni di persone. La gestione trasparente ed efficace della contabilità condominiale è quindi un tema che riguarda una larga fetta della popolazione italiana, rendendo questo testo uno strumento indispensabile per migliorare la vita quotidiana di milioni di cittadini.

L’appuntamento dell’8 febbraio rappresenta un’occasione unica per approfondire un argomento di grande attualità e per scoprire le novità introdotte da ANACI e dal Centro Studi Nazionale. Un passo avanti significativo verso una gestione condominiale più moderna, trasparente e inclusiva.

Clicca e scarica l’invito