Anche Kao in nazionale: la Nigeria lo convoca per due partite

Seconda chiamata in Nazionale per le cosiddette “finestre” dedicate alle qualificazioni ai tornei continentali della FIBA per un giocatore della Openjobmetis Varese. Dopo Matteo Librizzi, nella “lista dei 20” dell’Italia stilata dal c.t. Gianmarco Pozzecco un altro biancorosso si unirà alla rappresentativa del proprio Paese.

Si tratta – un po’ a sorpresa – di Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, il 25enne pivot nato a Lagos che è stato convocato dalla Nigeria per le partite la formazione africana disputerà contro la Libia (venerdì 21) e Capo Verde (domenica 23) sempre a Tripoli. Nell’elenco dei convocati figura un altro pivot ben noto da queste parti, John Egbunu, ex Openjobmetis da poco ingaggiato da Napoli.

Le convocazione di Librizzi e Kao fanno senza dubbio piacere in casa biancorosas anche se complicano un po’ l’organizzazione della Openjobmetis che vuole sfruttare questa pausa per ricaricare le pile e per assimilare i dettami del coach che sostituirà Herman Mandole. L’assenza per qualche giorno di due pedine non è l’ideale ma entrambi avranno tempo di tornare per preparare l’ultima parte di stagione che inizierà domenica 2 marzo a Trapani.