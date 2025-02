Anche Olgiate Olona partecipa ai Fashion Days tra moda sostenibile ed eccellenze locali

In occasione dei Fashion Days di Varese, il prestigioso evento che celebra la moda, la sostenibilità e la valorizzazione del territorio, il negozio Lo Stile di Eva presenta un’iniziativa unica che unisce sinergia, inclusione, passione e movimento.

Venerdì 15 marzo 2025, a partire dalle ore 17, in via Piave 113 a Olgiate Olona, moda, danza, musica, sport e gastronomia si fonderanno in una serata all’insegna dello stile e della condivisione.

Un evento speciale, realizzato in collaborazione con eccellenze locali come Pasticceria Chiara, Acqua Restaurant, Colombo 1933, Divino wine, Asilo Nido Stella Stellina, Progetto Ma.Go, Ottica Gallazzi, Centro Arte Danza, REF Italia, FitActive, Accademia di Musica Clara Schumann e Gloria Tassin – Trucco Permanente dal 1996. La serata sarà accompagnata dal DJ set di Nicola Gallazzi, mentre il servizio sarà curato con grande professionalità dai ragazzi del Progetto Fantasia APS.

Siamo onorati di ricevere il supporto dei ragazzi e dello staff di Progetti Fantasia APS, la cui priorità è quella di far conoscere le potenzialità e le caratteristiche dei ragazzi specialmente abili e la realtà delle loro super famiglie. Per superare i limiti della disabilità con il sorriso.

Fashion Days: la moda che fa rete e guarda al futuro

I Fashion Days, in programma dal 13 al 16 marzo 2025, sono una manifestazione di portata straordinaria che coinvolge l’intera provincia di Varese. Promossi da Federmoda e Confcommercio, rappresentano un’occasione imperdibile per riflettere sul futuro della moda in chiave sostenibile, consolidare la rete di collaborazione tra realtà locali e professionali e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

L’evento presso Lo Stile di Eva si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo un’esperienza coinvolgente e innovativa, dove la moda si intreccia con altre forme d’arte e benessere, per un pubblico eterogeneo e appassionato.

Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza indimenticabile!

E se arrivi in bicicletta ci sarà per te una sorpresa…

Per ulteriori informazioni e contatti:

Eva Laura Marchesin

Tel. 3914312316