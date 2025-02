Andrea Bonomo a Sanremo fa cantare “Tutta l’Italia”: la voce del jingle è di Gallarate

«Tutta l’Italia, tutta l’Italia». Sono stati milioni gli italiani che durante la settimana di Sanremo hanno ripetuto e intonato il ritornello della omonima canzone di Gabry Ponte.

Il jingle ufficiale della settantacinquesima edizione del festival della città dei fiori è stato senza dubbio uno dei marchi di fabbrica dell’edizione condotta da Carlo Conti, fino a raggiungere come suo apice l’esibizione del brano in apertura della finalissima.

Accanto all’ex Eiffel 65 sul palco dell’Ariston c’era anche Andrea Bonomo, compositore di Gallarate voce e co-autore di Tutta l’Italia (insieme anche a Edwyn Roberts). Durante la performance della serata sanremese Bonomo indossava una maschera da cerusico veneziano, travestimento che ha sollevato tra i telespettatori non pochi interrogativi sull’effetiva identità della voce in costume. In molti, infatti, si sono chiesti, chi fosse il cantante che insieme a Gabry Ponte ha fatto ballare la platea del teatro ligure e, da casa, i telespettatori.

Per Bonomo la presenza a Sanremo non rappresenta tuttavia una novità. Il compositore 46enne ha infatti partecipato a Sanremo nel 2008 nella categoria “Giovani”, per poi incentrare la propria carriera come autore e penna a servizio di diversi cantanti, alcuni in passato concorrenti al festival come Eros Ramazzotti, Nek, Dargen D’Amico (Dove si Balla), Bugo (leggi qui l’intervista realizzata nel 2021 da VareseNews) e infine, l’anno scorso, Loredena Berté con Pazza di Te, canzone vincitrice del premio della critica Mia Martini.