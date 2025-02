Andrea Chiodi e la sua sorprendete passione per Sanremo apriranno Divano & Sanremo a Materia

Partirà con una sorprendente “Guest star” la tre giorni di “Divano & Sanremo“ che andrà in scena giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 febbraio, alle 20.30: l’esperienza collettiva per seguire il Festival insieme a ospiti, esperti e amici, nata dallo storico gruppo Facebook “Divano & Sanremo”, fondato dalla giornalista di VareseNews Stefania Radman, vedrà infatti sul divano della prima giornata, giovedì 13 febbraio, come ospite speciale il regista teatrale Andrea Chiodi.

PRENOTA IL TUO POSTO CLICCANDO QUI

Chiodi, varesino, regista di spicco nel panorama teatrale italiano, è noto per Tra Sacro e Sacro Monte, di cui è fondatore e direttore artistico, per il Presepe Vivente di Varese, vera rappresentazione teatrale con centinaia di figuranti che si svolge ogni anno, e per mille attività superpremiate nei teatri di tutta Italia: ma quello che pochi sanno è che è un vero fan di Sanremo, e come tale lo accoglieremo nell’agorà di materia. Insieme a lui tra i “divanisti” sul palco ci saranno Anna Botter, comunicatrice ed esperta di gossip, e Stefano Morandini aka “Loste”, organizzatore di eventi e musicista.

Andrea Chiodi parteciperà alla serata di giovedì, mentre nelle serate di venerdì e sabato sul divano ci sarà Stefano Redaelli, autore televisivo, studioso e collezionista del festival di Sanremo. Inoltre, il pubblico sarà sempre protagonista delle tre serate: potendo votare, commentare e giudicare gli artisti e i loro outfit con palette alla mano, il mitico “Sorrisi & Canzoni TV” con i testi delle canzoni disponibile, con un piccolo contributo, per chi non l’ha comprato per tempo, e qualcosa da sgranocchiare fornito a tutti coloro che faranno in quei giorni la tessera di Materia, elemento essenziale per poter entrare.

PRENOTA IL TUO POSTO CLICCANDO QUI

E poiché un divano da 50 posti non era disponibile, sono stati predisposti tanti cuscini colorati, realizzati da Varese in Maglia nell’ambito del progetto “Una luce per il Sacro Monte”, che sostiene l’illuminazione della XII cappella della Via Sacra varesina. Al termine della serata, chi lo desidera potrà portare a casa un cuscino lasciando un’offerta per la causa.

Informazioni pratiche

L’evento è gratuito con la tessera di Anche Io. L’iscrizione all’associazione ha il costo di 15€ e validità per tutto l’anno 2025. È possibile effettuare l’iscrizione in loco oppure seguendo le istruzioni al seguente link: https://form.jotform.com/250192544131347

PRENOTA IL TUO POSTO CLICCANDO QUI