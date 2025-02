Appuntamenti delicati per Varesina e Castellanzese contro Folgore Caratese e Magenta

Domenica 23 febbraio alle 14.30 si disputeranno le partite della ventottesima del Girone B di Serie D, Varesina e Castellanzese hanno in programma due impegni fondamentali per i rispettivi obiettivi. Le Fenici andranno a far visita alla Folgore Caratese con vista sul secondo posto, mentre i neroverdi ospiteranno il Magenta per un’altra partita delicatissima in ottica salvezza

FOLGORE CARATESE – VARESINA

La Varesina è attesa da una trasferta che si prospetta molto complicata sul campo della Folgore Caratese. La formazione della provincia di Monza è una delle squadre rivelazione del campionato e da domenica occupa la seconda posizione in solitaria, con i rossoblù che inseguono a due punti. La squadra allenata da mister Filippo Carobbio ha perso una sola volta nelle ultime 16 partite, in occasione dell’incontro del venticinquesimo turno contro la Pro Palazzolo, quest’ultima si impose in Brianza con un netto 5-1. Il miglior giocatore dei biancoblu è senza dubbio Daniele Ferrandino che ha totalizzato ben 15 reti e 7 assist. Il numero 21 dei padroni di casa è terzo nella classifica marcatori con 4 gol di ritardo dal capocannoniere della Varesina, Marco Bertoli. Caratese e Varesina sono rispettivamente il terzo ed il quarto attacco del girone con 46 e 44 centri. Nella gara di andata le Fenici ottennero i tre punti grazie ad un rigore trasformato da Bertoli, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, dovuta all’espulsione di Sali.

CASTELLANZESE – MAGENTA

Dopo il pareggio di Sondrio la Castellanzese si trova di fronte un’altra sfida cruciale per la corsa salvezza. Al “Provasi” arriva il Magenta per una sfida molto delicata che serve ad entrambe per riprendere fiducia per affrontare il rush finale con maggior consapevolezza. Entrambe sono in un momento molto complicato. I gialloblu guidati da mister Alessandro Lorenzi non vincono dallo scorso 22 dicembre, quando i sconfissero la Varesina per 3-1. Nel nuovo anno i milanesi hanno raccolto un solo punto in nove partite e questa brutta striscia li ha relegati al penultimo posto a quota 23 punti con un solo punto di vantaggio rispetto al fanalino Arconatese. La squadra di mister Corrado Cotta non se la passa tanto meglio che non vince da sei partite ed è stata risucchiata nella zona playout dopo un girone d’andata tutto sommato tranquillo. Nella gara di andata si impose il Magenta per 1-0 grazie al gol del difensore Gatelli, attuale capocannoniere della squadra con 4 gol.