Arriva la fogna nella zona di via Gorizia a Gallarate, da giovedì chiusure parziali

La fogna dove non c’era: a Gallarate, viene realizzata nella zona tra Cedrate e il confine con Cassano, per la precisione nelle vie Gorizia, Udine, Gemona del Friuli, Asiago e Gran Paradiso.

Al lavoro Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese che, con un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, è pronta a garantire il servizio in zone della città fino ad oggi sprovviste. I lavori avranno un’estensione complessiva di circa 1 chilometro e serviranno al collettamento delle acque nere, che avranno come punto di recapito la fognatura esistente.

A seguito di un attento studio del terreno, sono state individuate diverse modalità di intervento che prevedono, nel caso di Via Asiago e Via Gran Paradiso, il collettamento dei reflui esclusivamente a gravità; e nell’intervento più ampio di Via Gorizia, Via Udine e Via Gemona del Friuli, in modalità mista. Dunque, i reflui collettati a gravità vengono recapitati mediante stazione di sollevamento (collocata in via Montale).

Già posizionata la cartellonistica che, come concordato con la Polizia Locale e l’amministrazione comunale, indica la viabilità alternativa.

È prevista per il 13 febbraio la chiusura totale del tratto di Via Gorizia dall’incrocio con via Montale all’incrocio con via Generale della Chiesa. Al termine di questa prima fase di lavori, si passerà poi alla chiusura del tratto di Via Gorizia dall’incrocio con via Montale all’incrocio con via Moggio Udinese.

Successivamente si passerà alle vie limitrofe (via Udine e via Gemona del Friuli) e infine seguirà il completamento delle vie rimanenti.

Nei giorni scorsi Amsc – che gestisce il trasporto pubblico locale – aveva già segnalato la deviazione delle linee 4, 5 e studenti.