Arrivano a Varese i posaceneri “intelligenti” che trasformano i mozziconi in bottoni e manici d’ombrello

Da oggi, chi fuma a Varese può contribuire a riciclare i suoi mozziconi facendoli diventare occhiali, cerniere, bottoni, o manici di ombrello, a patto che li butti nei posacenere, e nei posacenere giusti.

Per le vie di Varese ci sono infatti dei nuovi dispositivi: si tratta degli “smoker points”, 40 posacenere speciali che il Comune sta installando per dare inizio a un nuovo servizio di raccolta e riciclo dei mozziconi di sigaretta.

La novità è frutto di un accordo tra l’Amministrazione e Re-Cig, azienda ideatrice di un brevetto europeo che consente, a seguito di un processo di purificazione e trasformazione dei filtri dei mozziconi di sigaretta, di ricavare un polimero plastico molto versatile utile per produrre accessori di piccole e medie dimensioni (come, appunto, montature di occhiali, cerniere, bottoni, o manici di ombrello).

«Portando avanti l’impegno per il decoro urbano, l’amministrazione mette in campo anche nuove possibilità per l’economia circolare di Varese – dichiara Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare – I nuovi posacenere metteranno i cittadini nelle condizioni di sperimentare in prima persona come persino piccoli rifiuti come i mozziconi, immaginati da sempre come scarto inquinante, possano diventare risorsa e contribuire quindi a una maggiore sostenibilità e rispetto per l’ambiente».

La fornitura, lo svuotamento dei posacenere e lo stoccaggio dei mozziconi sono effettuati in collaborazione con Impresa Sangalli.