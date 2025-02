“Arte” di Yasmina Reza in scena al Cinema Teatro Santamanzio: una riflessione sull’amicizia maschile

L’8 febbraio alle ore 21.00 il Cinema Teatro Santamanzio a Travedona Monate ospiterà la rappresentazione teatrale della celebre opera “Arte” di Yasmina Reza. Lo spettacolo è diretto da Sofia Bernasconi Gazzotti e Marco Barra.

Il cast è composto da: Tommaso Anzani, Younas Chakir e Simone Stefani, che daranno vita ai tre protagonisti.

All’amicizia maschile, sentimento generalmente considerato così puro, così autentico, così naturale, goliardicamente semplice, anche così sacro, specie in Italia, viene data una bella scartavetrata da questa autrice francese, Yasmina Reza.

Una donna quindi.

Che sbircia in una serata di tre vecchi amici, uomini fatti, divertenti, simpatici, folgoranti nelle loro battute, ognuno con una storia sentimentale non facile alle spalle, (i rapporti con l’altro sesso non sono mai facili si sa) per vedere se davvero l’amicizia tra uomini sia questa specie di Paradiso terrestre dove ognuno ritrova se stesso e se stesso riesce ad essere.

E la risposta è no.

Non è così.

Basta un minimo pretesto, in questo caso l’acquisto da parte di Serge di un quadro bianco per dare il via ad uno scontro feroce tra i tre.

Dove si svelano debolezze e meschinità.

Dove emerge come il bisogno di affermare se stessi per dare una ragione al proprio esistere sia alla base di tutti i rapporti.

E se il finale sembra ricondurre ad un lieto fine, ad una riconciliazione, ad una amicizia rivitalizzata e rinnovata, la Reza lascia in realtà aperta una questione non semplice: è davvero la sincerità il modo migliore per far durare un rapporto? O non piuttosto una giusta dose di menzogna?

Cinema teatro Santamanzio Travedona Monate

sabato 8 febbraio ore 21

prenotazioni al 3407224779

Ingresso 12 euro