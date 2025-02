Atletica paralimpica al Paladozio: domenica a Saronno 100 atleti per il grande evento FISDIR

Saronno si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo per lo sport paralimpico: domenica 16 febbraio, al Paladozio di via Biffi, si terrà la prima riunione indoor FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) organizzata in Lombardia. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra FISDIR Lombardia e OSA Saronno Libertas, società che da anni si impegna nell’atletica inclusiva, offrendo opportunità agli atleti con disabilità grazie a personale specializzato.

L’importanza della manifestazione è sottolineata dai numeri: 13 squadre partecipanti per un totale di 93 atleti iscritti, provenienti da diverse regioni del Nord Italia. Saranno presenti formazioni da Modena, Verona e Padova, oltre a rappresentative della Val Camonica, del Varesotto, di Lecco, di Monza e persino una squadra proveniente dalle Marche.

«Si tratta di una manifestazione interregionale del Nord Italia – spiega Carla Benzi, tecnico regionale FISDIR e responsabile del settore in OSA – che vedrà una massiccia partecipazione, soprattutto nella categoria Promozionale, con oltre 75 atleti impegnati nella gara dei 60 metri piani».

Un momento particolarmente atteso sarà la competizione tra gli atleti della categoria C21, riservata agli atleti con sindrome di Down, alcuni dei quali fanno parte della Nazionale paralimpica.

L’evento vedrà la partecipazione di grandi nomi dell’atletica paralimpica: Nicole Orlando, primatista mondiale nel lancio del giavellotto e campionessa paralimpica C21; Chiara Zeni, primatista mondiale nel salto in lungo indoor e campionessa paralimpica C21; Bianca Salvatore Gabriele, detentrice del record italiano sui 60 ostacoli indoor nella categoria agonista II1.

Per OSA Saronno Libertas, società impegnata a 360 gradi nell’atletica – dai settori giovanili ai master – la promozione dello sport inclusivo rappresenta una missione fondamentale. «Sarà una giornata intensa, ma che ci ripagherà degli anni di impegno nella promozione dell’atletica per tutti – sottolinea Antonio Leo, presidente di OSA Saronno Libertas – Siamo tra le poche società in Lombardia, se non l’unica, a operare in tutte le categorie dell’atletica, e il settore FISDIR è il nostro fiore all’occhiello».

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 16 febbraio al Paladozio di Saronno, con il seguente programma:

Ore 9.45 – Gare di velocità (60 metri piani)

Ore 13.30 – Gare di salto in lungo

Qui la locandina dell’evento