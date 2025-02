Auto con tre giovani a bordo si ribalta sulla statale tra Travedona Monate e Malgesso

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, martedì 25 febbraio, lungo la statale 629 tra Travedona Monate e Malgesso, in direzione Besozzo, dove un’auto con tre giovani a bordo si è ribaltata dopo aver perso il controllo. L’incidente è avvenuto intorno alle 20, all’altezza di via Milano, e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Ispra, dei Carabinieri di Varese e della Polizia Locale di Biandronno.

I soccorsi e le condizioni dei coinvolti

A bordo del veicolo viaggiavano tre giovani, un 18enne, un 20enne e un 21enne. Nonostante la dinamica impressionante, le loro condizioni non sarebbero gravi: sul posto sono intervenute ambulanze e un’automedica, ma tutti i coinvolti sono stati classificati in codice verde.

Traffico rallentato per le operazioni di soccorso

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, evitando ulteriori pericoli per la circolazione. Le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine hanno causato rallentamenti al traffico lungo la Statale 629, con la strada temporaneamente parzializzata per consentire il recupero del mezzo incidentato.