Avanti insieme: la Caronnese rinnova Michele Ferri

Proseguirà per un’altra stagione il matrimonio tra la Caronnese e Michele Ferri. Arrivato a Caronno Pertusella al termine della stagione scorsa, l’allenatore bustocco sta convincendo il club con il proprio lavoro e si è meritato il rinnovo dell’accordo anche per la prossima stagione.

La Caronnese, impegnata nel Girone A di Eccellenza, è nella zona alta della classifica, a pochi punti dalla vetta, e può ancora sperare di raggiungere il primo posto.

«Gran parte del merito va a Michele Ferri e al suo staff – spiega la società -. Dopo 22 giornate abbiamo messo insieme 12 vittorie, 8 pareggi e solo due sconfitte, entrambe contro la Solbiatese, squadra con cui staiamo lottando per le zone altissime della classifica. Senza dimenticare due aspetti fondamentali: il primo riguarda la tenuta difensiva, perché le sole 16 reti subite valgono il premio di miglior difesa del girone. Inoltre, siamo l’unica squadra capace fino a questo momento di battere il Pavia, distante 3 punti dai rossoblù e ultima avversaria in campionato».

«Sono estremamente contento di questo rinnovo – dichiara Emiliano Nitti, direttore generale sportivo del sodalizio rossoblù -. Michele è uno di noi, ha sposato al 100% i nostri valori, ci intendiamo perfettamente e sono sicuro potrà lavorare ancora più serenamente nel proseguo di questo campionato in cui avremo ancora molto da dire. I nostri obiettivi sono chiari: la proprietà e il Cda della Caronnese hanno voluto già fin d’ora rinnovare la fiducia a Michele Ferri con cui stiamo già tessendo il futuro prossimo della squadra».

IL COMUNICATO DEL CLUB

Il tecnico, con un passato da calciatore professionista e anni di militanza in Serie A con le maglie di Palermo, Atalanta e Cagliari, ha iniziato ad allenare un paio di stagioni fa. Sin da subito Ferri ha portato sul campo tutti gli insegnamenti appresi dai grandi allenatori con cui ha avuto l’onore di lavorare: da Max Allegri ai tempi di Cagliari, passando per Guidolin a Palermo, Colantuono a Bergamo fino a tornare a Cagliari, dove ha incrociato Marco Giampaolo, il tecnico che lo ha stupito maggiormente per i metodi di lavoro innovativi e mai visti su un campo di Serie A.

Il bagaglio culturale ed esperienziale di Ferri è ampio e profondo e la sua avventura alla Caronnese sta raccontando l’inizio di un percorso da allenatore destinato a proseguire a lungo. Il rinnovo è la ciliegina sulla torta di un lavoro corale, portato avanti con Ferri al comando, ma reso possibile anche dallo staff tecnico, che non ha mai messo in discussione le decisioni del mister, avallate dalle sinergie volute dalla presidenza Terenziani, dal direttore generale sportivo Emiliano Nitti, affiancati dalle filosofie ESG sostenute dal vice presidente e responsabile del settore giovanile Riccardo Gioia.

A Michele Ferri e a tutti i suoi collaboratori la società Caronnese augura buon proseguimento di lavoro, sostenuto da un rinnovo meritato e conquistato non con le parole, ma con i risultati.