Avis Varese cerca volontari per organizzare le donazioni

Avis Comunale Varese si prepara al rinnovo delle cariche sociali e lancia un appello: oltre ai donatori di sangue e plasma, servono anche volontari disposti a contribuire all’organizzazione che rende possibile le donazioni.

In vista dell’assemblea del 28 febbraio, Avis Comunale Varese invita chiunque voglia mettersi in gioco a entrare nella grande famiglia del dono.

L’appello è rivolto a chi ha tempo e desidera promuovere i valori della solidarietà e degli stili di vita sani, sia attraverso attività nelle scuole sia partecipando attivamente al nuovo consiglio direttivo per supportare la gestione dell’associazione.

«La mancanza di persone disponibili a entrare negli organi direttivi è un problema sentito in molte sedi Avis – spiega Giorgio Curaggi, presidente di Avis Comunale Varese – ma non bisogna temere impegni e responsabilità: esistono strumenti e supporti messi a disposizione anche da Avis nazionale per svolgere al meglio questo ruolo. Inoltre, far parte del direttivo è un’esperienza arricchente, che offre crescita personale e confronto»

Chi desidera candidarsi deve comunicare la propria disponibilità entro il 25 febbraio.

Tutte le informazioni su come procedere sono disponibili sul sito www.aviscomunalevarese.it.