Azione sceglie il segretario tra Calenda e Pastorella. Si vota anche in provincia di Varese

La comunità di Azione si prepara a un momento cruciale per il proprio futuro politico. Questo sabato, 15 febbraio 2025, in tutte le province italiane si terranno i congressi per decidere chi guiderà il partito tra Carlo Calenda e Giulia Pastorella. Un evento di grande rilevanza democratica, che darà voce agli iscritti nella scelta della leadership.

Anche la provincia di Varese sarà protagonista di questo importante appuntamento. Gli iscritti ad Azione potranno partecipare al Congresso presso la sala Giovanni Paolo II di Somma Lombardo, in via Guglielmo Marconi 6. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Si tratta di un’occasione unica per partecipare attivamente alla vita politica del partito e contribuire alla definizione della sua linea strategica per il futuro. Per maggiori dettagli sul regolamento congressuale e sulle modalità di voto, è possibile consultare il sito ufficiale: www.azione.it/congresso-2024-2025.